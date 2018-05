Bashkimi Evropian kërkon vetëdijesim nga popujt e Ballkanit Perëndimor mbi zgjedhjen e liderëve të tyre dhe se me zgjedhjet e tyre po ua vështirësojnë punën vetes dhe BE-së drejt zhvillimit dhe demokracisë. Po ashtu, BE-ja u drejtohet liderëve të Ballkanit Perëndimor se nuk do të mbyllin njërin sy para autoritarizmit, korrupsionit dhe neo-fashizmit të tyre siç kanë bërë në të kaluarën.

1. Bashkimi Evropian (BE) ua bënë me dije liderëve të Ballkanit Perëndimor (BP) se veprimet e tyre më shumë ngjajnë me sistemet autokratike se me demokracinë, dhe më nuk do të mbyllin njërin sy ndaj veprimeve negative në regjion në emër të ‘stabilitetit’ sikur në të kaluarën.

2. BE-ja i drejtohet popullit të BP-së, se ka mungesë të vetëdijes dhe alternativave politike për korrektimin e faktorëve social dhe politik në të mirë të demokracisë.

3. BE-ja ia bënë me dije BP-së se nuk do të ketë më përkrahje politike shabllone bazuar në gjërat e bukura që i thonë, në kundërshtim me veprimet praktike.