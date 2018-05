Kosova ka mungesë të theksuar të mjekëve anesteziologë. Brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë rreth 45 anesteziologë.

Por, drejtori i Repartit të Anesteziologjisë, Nehat Baftiu, ka thënë se sipas një studimi të brendshëm, që të plotësohen nevojat e këtij institucioni me anesteziologë, për gjithsej 32 salla operative sa ekzistojnë, do duhej të ishin rreth 100 anesteziolog.

Ndryshe, këto ditë brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës do të hapet mjekimi i ri intenziv që do të shërbejë për pacientë.

Por, sipas zotit Baftiu, mbulimi me mjekë anesteziologë atje do të jetë i vështirë.

“Ne jemi në deficit me mjekë, jo sot por prej fillimit. Menaxhojmë një hapësirë tepër të madhe brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës dhe numri i mjekëve nuk po shtohet. Ata që po specializojnë anesteziologjinë po shkojnë të punojnë privat dhe jashtë vendit për paga më të mira”.

“Ne jemi rreth 45 anesteziologë gjithsej për gjithë QKUK-në. Tash po shtohet numri i shtretërve, në 27 shtretër. Kam kërkuar nga drejtoria mjekë anesteziolog, por ata kanë sjellë infermierë. Nuk e di çka do të bëjmë sepse reparti intensiv i kardiokirurgjisë po bëhet me më shumë shtretër dhe duhet t’i dërgojmë 2 anesteziolog atje. Ortopedia gjithashtu ka shtuar shtretër, gjinekologjia dhe ne jemi në deficit me anesteziolog”.

Në anën tjetër, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, bëri të ditur se mjekimi intensiv dhe anesteziologjia kanë qenë si drejtime që viteve të fundit iu është dhënë prioritet, pasi që numri i specialistëve në këto fusha ka qenë i kufizuar.

Ai tutje shton se në proces të specializimit që e ka shpallur Ministria e Shëndetësisë janë edhe 38 mjekë të cilët po e përfundojnë shkollimin specialistik për anesteziologji e që do të shërbejnë për nevoja të QKUK-së dhe spitaleve të përgjithshme.

“Këtyre ditëve pritet të hapet mjekimi intensiv i ri në QKUK që është një investim i huaj. Shërbimi Spitalor Klinik Universitar ka shpallur konkurs ditë më parë për nevojat e QKUK së ku parashihet rekrutimi i pesë anesteziologëve. Këto kuadro që do të rekrutohen si dhe stafi aktual do t’i mbulojnë nevojat edhe të mjekimit intensiv pa e mbyllur asnjëherë mundësinë për të marr kuadro të reja sepse siç e thash mjekimi intensiv dhe anesteziologjia kërkojnë vazhdimisht kuadro sepse kanë qenë deficitare në Kosovë”, tha Hoti.

Sidoqoftë, jo vetëm në Qendrën Klinike Universitare por edhe spitalet rajonale kanë mungesë kuadrosh të anesteziologëve ku në spitalin e Mitrovicës është vetëm një anesteziolog, në atë të Vushtrrisë po ashtu vetëm një, derisa spitali i Pejës ka dy anesteziologë. Në të njëjtën situatë janë edhe spitalet në Ferizaj, Gjilan, e kështu me radhë.