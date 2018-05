Shtirej si një politikane modeste, e cila gjerë më tani kishte arritur sukseset e saj vetëm përmes angazhimit të saj personal, kështu dëshiron të cilësohet nga opinioni i gjerë kryetarja e PVD-së, dega në Preshevë Ardita Sinani. Kjo fasadë nuk pasqyron të vërtetat pasi për herë të parë presheva.com publikon diplomen e Sinanit nga Fakulteti Ekonomik i Univerzitetit të Prishtinës, meqë ajo tani mëson lëndën e Informatikës në Gjimanzin “Skenderbeu” në Preshevë, ku drejtor është bashkëpartiaku i saj Nader Sadiku (PVD).

presheva.com për herë të parë në dhjetor të vitit 2017 ka publikuar një sekuenc të bisedës në mes të ish-inspektorit të arsimit komunal Kujtim Sadriu dhe drejtorit të gjimnazit “Skenderbeu” Nader Sadiku ku mësohet se Sadiku ka kërkuar nga inspektori arsimor që mos të hetohet dosja e Ardita Sinanit se si arriti ajo të punësohet në këtë institucion.

Diploma e lëshuar nga UP, Fakulteti Ekonomik për Ardita Sinanin (mbiemri i mëparshëm Ilazi) me një notë mesatare studimore 8.0 në lëndën Menaxhment dhe Informatik. Deri sa Komuna e Preshevës ka dhjetra absolvent të shkencave dhe inxhinjerisë informatike dhe bredhin rrugëve të papunë, Sinani ka arritur të punësohet si mësimdhënëse në Gjimanzin “Skenderbeu” ndërsa tani drejtori dhe bashkëpartiaku i saj i ka dhënë asaj një kontratë pune prej 100%. Deri sa kuadrot tjera profesionale ëndërrojn një vend të pune bile edhe me një përqindje të vogël, Ardita Sinani është privilegjuar duke arritur kështu orarin e plotë të mësimdhënjes falë Nader Sadiku nga PVD-ja. Ardita Sinani pas zgjedhjeve lokale të vitit të kaluar, ku pati një disfatë të rëndë i`u është kthyer mësimdhënjes dhe me ndihmën e Ragmi Mustafës (PDSH) është zgjedhur zv. kryetare e Këshillit Kombëtarë Shqiptarë.

Në prezencën e Ardita Sinanit në debatet e emetuara në TV, ajo gjithmonë ka potencuar se ka dy studime ato të Ekonomisë dhe Informatikës, por nuk ka treguar asnjëherë se për punën e saj në Gjimnazin “Skenderbeu” do të ishte adekuate një studim i lëndës së shkencave të informatikës apo inxhinjerisë informatike të cilën gjithashtu ofron Universiteti i Prishtinës apo Universitetet përkatëse në Maqedoni dhe Shqipëri.

Sidoqoftë ky shembull tregon edhe njëherë se rinia preshevare për të i arritur privilegjet i duhet jo vetëm angazhimi por edhe libreza partiake. /presheva.com/