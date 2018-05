Presidenti serb, Aleksandër Vuçiq, ka deklaruar se kusht për të vazhduar dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është formimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Zyrtarë të Qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se në Kosovë nuk bëhet siç kërkon apo deklaron Vuçiqi.

Sipas tyre, asociacioni do të bëhet në bazë të verdiktit të Gjykatës Kushtetuese.

“Në Kosovë nuk bëhet ajo që deklaron presidenti serb Vuçiq, por ajo që vendoset nga institucionet legale kosovare. Asociacioni do të bëhet ekskluzivisht në bazë të verdiktit të Gjykatës Kushtetuese të vendit, përmbyllja e dialogut Kosovë-Serbi me njohje reciproke do ta përshpejtonte krijimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe jo e kundërta” thuhet në përgjigjen e Qeverisë.