Afërdita Dreshaj tash e sa kohë është në lidhje me hokeistin çek, Jakub Kindl.

E tashmë, modelja dhe këngëtarja shqiptare Afërdita Dreshaj ka nisur përgatitjet për dasmën e saj e cila do të mbahet në qershor të këtij viti.

Me 29 qershor të këtij viti modelen Dreshaj do ta shohim nuse ndërsa dasma do mbahet në Miami, Florida të Amerikës.

Së fundmi, Afërdita ka publikuar në fotografi në rrjetet sociale ku shfaqet nga palestra e cila le këtë mbishkrim në foto.

“Duke u bërë gati për dasmë”, ka shkruar ajo.