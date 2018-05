Nesër më datë 26 Maj Sh.K.”Abdullah Krashnica” në Preshevë me fillim prej ora 18.00 do të mbahet manifestimi “3 vjet bashk solidar me refugjatët e Lindjes së Mesme në qytetin e Preshevës”.

Në këtë eveniment mysafir do të jenë ambasadorët të vendeve të ndryshme ndër ta dhe Ambasadori i Republikës së Shqipërisë z.Boçka.