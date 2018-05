Dafina Selimi me prejardhje nga Skenderaj ku jeton dhe vepron në Holandë, është e gatshme të sfidojë konkurrentet e saja.

Ajo ka një përvojë të mirë dhe është e përgatitur meqë ka marr pjesë në Miss Grande në Kosovë, me 04.05.2018 ku serish do marr pjesë me 26.07.2018 në Prizren, gara, e cila do të mbahet për 5 ditë deri më 31.07.2018. Gjithashtu, Dafina Selimi është një modele, me bukurinë e saj mahnitëse, presim që gjithashtu do të jetë edhe garuesja më e suksesshme në Prizren. Me një bukuri origjinale me një stil mode i dëshirojmë suksese Dafinës thuhet në njoftimin e ekipit të Dafina Selimit.