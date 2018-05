Shumica e të rinjeve nga Lugina luajnë me sukses futboll ne diasporë. Por është një djalosh qe luan Tenis.

Behet fjalë per 16 vjeçarin Jasin Jakupi i cili jeton ne Basel të Zvicrrës. Presheva.com edhe ma herët ka shkruar për këtë teniser të ri dhe i percjell ne vazhdimesi hapet e këtij djaloshi.

Pa dyshim, Tenisi eshte nje nder sportet me te veshtira. Duke filluar si shtatë vjeçar, Jasini qe nga viti 2013 e ben këtë sport ne menyrë intensive. Ai stervitet per çdo javë ka 20 orë, duke i a shtuar edhe turnet qe luhen ne vikende. Fal punës te palodhshme dhe me nje disciplin te lartë, Jasini dita dites po ngjitet ma nalt. Ne radhitjen nacionale të Zvicrrës qe udhheqet nga Roger Feder, djaloshi nga Lugina radhitet ne numrin 131, një sukses i veçant per Jasinin.

Ne ket rrug te gjatë dhe plot sfida, pa dyshim qe duhet nje mbeshtetje e madhe. Këtë perkrahje e gjen Jasini nga babai i vet Ahmeti, te cilin e ka pran ne çdo hap, duke mos i anashkaluar te gjith familjaret qe i japin mbeshtetje.

Mbas pushimit veror nis një rrug tjeter. Duke e bërë nje pushim nga shkolla, Jasini dot stervis çdo ditë nga 6 orë, me qellim qe te pargaditet sa më mirë drejt synimit qe e ka, ne boten e tenisit në ATP.

Ne pushimin veror Presheva.com do ta realizoj nje intervist me Jasinin per te mesuar me shum rreth atij dhe planeve qe i ka.

Ne nga Lugina i urojm suksese te medha dhe shpresojm qe nje dit ta shohim ne fushat si ne Roland Garros ose Wimbledon.(presheva.com)