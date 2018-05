Shefi i delegacionit të Kosovës për dialog teknik, Avni Arifi, ka bërë me dije se Asociacioni i Komunave me shumicë Serbe do të formohet më së largu deri në fund të këtij viti, nëse i njëjti do të jetë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e shtetit të Kosovës.

Arifi në këtë kontekst ka bërë me dije për “Epokën e re” se janë në pritje të draftit të statutit të Asociacionit.

Ai ka theksuar se pala e Kosovës është duke u angazhuar maksimalisht për t’i jetësuar sa më parë obligimet ndërkombëtare.

I pyetur nëse çështja e Asociacionit rrezikon të mbetet për finalen e dialogut Kosovë – Serbi, ai nuk e ka mohuar një gjë të tillë, por ka thënë se pala e Kosovës po angazhohet për t’i jetësuar obligimet ndërkombëtare.

“Ne po punojmë që obligimet tona ndërkombëtare t’i jetësojmë”, ka theksuar Arifi.

Sipas tij, Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe mund të formohet më së largu deri në fund të këtij viti, nëse i njëjti do të jetë në përputhje me ligjet e shtetit të Kosovës.