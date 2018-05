Të pandehurit M.T i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 muaji pasi që gjykata Themelore në Prishtinë ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit M.T, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “Vrasje e Rëndë në Tentativë”.

I pandehuri M.T dyshohet se më 24.05.2018, rreth orës 17:00, në fshatin Gushtericë e Epërme, Komuna Graçanicë, me dashje ka tentuar ta privoj nga jeta bashkëshorten e tij, të dëmtuarën K.T, në atë mënyrë që pas disa mosmarrëveshjeve në mes tyre, e ka goditur me thikë disa herë në pjesë të ndryshme të trupit, me ç‘rast si pasojë e dëmtimeve nga goditjet me thikë jeta e saj tani për tani është në rrezik.

Pala ka të drejtë ankese kundër këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës.