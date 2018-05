Qyteti i Preshevës, ndonëse jo në situatën më të mirë të veten, hapi dyert për të mos i mbyllur kurrë atyre që bota i dha emrin refugjatë, në një kohë të shkurt, ky qytet priti më shumë se një milion mysafir nga shtetet e Lindjes së Mesme, veçanarisht nga Sirija.

Vullnetarët e parë, “Ish refugjatët që ndihmuan refugjatët”, aktivist të grupit Youth Refugees të quajtur “Trëndafilat e Ballkanit” kishin përgaditurë një dokumentar të shkurtër i cili i emocionoi të gjithë të pranishmit. Ky eveniment ishte i stërmbushur edhe me foto nga ekspozita “On Road” e organizuar nga Valon Arifi nën patronatin e kabinetit te kryetarit me Fisnik Islami, foto të realizuara me shumë përkushtim nga fotografi Krenar Halimi.

“Qyteti ynë mbushi tashmë tre vite, që kur përballet me një numër të madh të refugjatëve nga Lindja e Mesme, veçanërisht nga Siria.

Andaj, duke dashur të përkujtojmë, njëherit dhe ti tregojmë të gjithëve, se jemi dhe mbetemi i vetmi qytet, që asnjëher nuk i kishim mbyllur dyert më shumë se një milion refugjatëve të lindjes. Në Shtëpinë e Kulturës u organizua aktiviteti “Presheva – qytet solidar ” – “Presevo-City of Solidarity”, ku kujtuam dhe vlerësuam të gjithë ata, që ishin në krah të Komunës së Preshevës për gjatë kësaj kohe.” është shprehurë Kryetari i Komunës së Preshevës z. Shqiprim Arifi.

Ambasadori Shqiptarë në Beograd së bashku me ish shefin e Zyrës së OSBE në Bujanocë rreskpektuan manifestimin e mbajturë me rast solidariteti me refugjatët ku edhe njëkohsishtë vizituan punimet në Zonën Industriale në Preshevë.

“Gjithashtu, së bashku me mysafirët tanë (Ambasadorin shqiptar në Beograd, z. Ilir Bocka, si dhe Jeffrey Billy – ish shef i Zyrës së OSBE në Bujanoc) që erdhën për të na respektuar në këtë ditë të rëndësishëme për ne, vizituam edhe punimet që kanë filluar në Zonën Industriale në Preshevë.” ka potencuar ai. /presheva.com/