Me rastin e ditës së fëmijëve “1 Qershori” e Premte nga ora 11:30 në qendër të qytetit do të ketë argëtim dhe shumë aktivitete të hapura për të gjithë fëmijët. Aty do të jenë maskotat më të dashura për fëmijët që na sjellin plot të qeshura.

Të gjithë fëmijët janë të mirëpriturë që të premten me 1 qershor ora 11:30 të bëhen pjesë e festës në qendrën e qytetit e marrin pjesë në aktivitetet argëtuese e sportive që do të mbahen.

Fëmijët për këtë eveniment duhet të jenë të pajisur me bicikletën personale të përshtatur për moshën (nëse keni, nëse jo mund të vini edhe pa bicikleta). Ata gjithashtu duhet të kenë maicën e bardhë të veshur.

Fëmijët nën moshën 8 vjeç preferohet që të jenë në kujdesin e prindërve.

Ftesë / Lajmrim LAJMRIM / FTESË🚵‍♀️🚴‍♀️🤹‍♂️🤾‍♀️⛹️‍♀️⛹️‍♂️🤸‍♀️🎊🎾🏌️‍♀️⛳🎯🤸‍♂️Me rastin e ditës së fëmijëve “1 Qershori” e Premte nga ora 11:30 në qendër të qytetit do të ketë argëtim dhe shumë aktivitete të hapura për të gjithë fëmijët. Aty do të jenë maskotat më të dashura për fëmijët që na sjellin plot të qeshura.Ftojm të gjithë fëmijët që të premten me 1 qershor ora 11:30 të bëheni pjesë e festës në qendrën e qytetit të merrni pjesë në aktivitetet argëtuese e sportive që do të mbahen.Me vete duhet të keni• Maicën e bardh të veshur• Bicikletën personale të përshtatur për moshën (nëse keni, nëse jo mund të vini edhe pa bicikleta)• Fëmijët nën moshën 8 vjeç preferohet që të jenë në kujdesin e prindërve.Të gjithë fëmijët janë të MIRËPRITUR Gepostet von Shoqata e personave me aftesi te kufizuara e Lugines am Sonntag, 27. Mai 2018