Në Komunën e Preshevës ditë më parë ishte shtruar iftari i rradhës i organizuar nga Kryetari Shqiprim Arifi.

Kryetari i Komunës së Preshevës së bashku me Kabinetin e tij me rastin e muajit madhështor të Ramazanit, si dhe me rastin e Ditës Botërore Kundër Urisë me moton “Çdokush meriton të hajë”, si shenjë e unitetit për këtë muaj të shenjtë,kishte organizuar këtë iftar për familjet me kushte të vështira socio ekonomike, dhe prindërit të cilët rrisin fëmijë jetim.

Në këtë iftar ishin të ftuar edhe liderët politik që të darkojnë së bashku me këto familje dhe të bashkëbisedojnë për gjendjen dhe hallet e këtyre familjeve, mirëpo kësaj ftese nuk ju kishin përgjigjur asnjë parti politke opozitare.

Qëllimi i gjithë kësaj ishte thirrja e akterëve politk qofshin aktiv si në pushtet dhe opozitë që të jenë më afër familjeve në gjendje të vështirë ekonomike dhe atyre familjeve që rrisin jetim./Presheva.com/