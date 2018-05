Shoqata ”Vizioni për Zhvillim dhe Kooperim” gjate javës bëri shpërndarjen e pakove në të dy komunat në Preshevë dhe Bujanoc.

Shoqata Vizioni për zhvillim dhe kooperim në bashkepunim me Turk Kizilayi”Hëna e Kuqe”, bëri shpërndarjen e 50 pakove me gjëra ushqimore për familjet në nevojë. Filluan nga Organizata e veteranëve të luftës nga Presheva duke vazhduar dhe në disa fshatra të komunës sonë.

Aksionet e këtilla të bamirësisë janë më se të nevojshme dhe të mirëseardhura në muajin e Ramazanit, si muaj i tolerancës, solidaritetit dhe përkujdesjes për qytetarët nevojtarë!( 21 maj 2018 ). Ndërsa në Bujanoc me donatorin nga mërgata e Zvicrës Z. Shenur Ibrahimi realizuam shpërndarjen e 76 pakove me produkte ushqimore për familjet me nevojë.

Gjithëashtu edhe ne Bujanoc filluam nga Organizata e veteranëve të luftës dhe duke vazhduar në disa fshatra te komunës së Bujanocit për familjet me nevoj ( 30.05.2018).

I falënderojm të gjithë ata vullnet dashës që i ndihmuan këto familje ne nevoj.

Shoqata ” Vizioni për zhvillim dhe kooperim “.