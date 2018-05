Në kalimin kufitar “Tabanoc” sot janë lëshuar për përdorim objektet e reja të terminalit doganor me çka duhet të zvogëlohen pritjet e gjata të automjeteve.

Në ngjarjen kanë marrë pjesë edhe kryeministri Zoaran Zaev i cili tha se rikonstruktimi i kapacitetit infrastrukturor në “Tabanoc” është paraparë sipas standardeve moderne dhe funksionimit me standarde moderne për doganat dhe për lehtësimin e tregtisë dhe kontrollit. Gjithashtu, tha ai, se fillon me punë edhe sistemi informativ ndëroperativ të Drejtorisë së Doganave me sistemin informativ doganor të BE-së.

Ai gjithashtu sqaroi se sistemi transitor kompjuterik tregon alatka për udhëheqje në kohë dhe kontrolle të proceseve transitore dhe procedurore, me çka mundësohet ndryshimin i deklaratës transitore të shkruar me formën e elektronike të transitit.