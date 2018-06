Ministri i Punës, Punësimit, Çështjeve Sociale Zoran Gjorgjeviq ishte i ftuari special i Turqisë – Shoqatës Serbe të Biznesit në Nish, ku ai diskutoi investimet, krijimin e vendeve të punës dhe kushte më të mira të punës për qytetarët e Serbisë.

“Investitorët turq janë shumë të rëndësishëm për Serbinë. Turqia është një nga vendet kryesore në drejtim të investimeve dhe investimeve në Serbi. Është e rëndësishme të ruash këtë marrëdhënie të mirë. Si ministër kompetent, kjo ishte hera e dytë që unë kam takim me biznesmenët turq, dua të shoh se me çfarë probleme ata përballen, dhe se si Serbia mund të ndihmojë ata në një të ardhme për të bërë biznes të mirë, të jenë të kënaqur në treg. Kjo është një mënyrë për të tërhequr më shumë investitorë në mënyrë që më shumë njerëz të mund të punësohen. Për mos të ardhë deri në një pozicion për të krijuar vende të reja pune për të cilat nuk do të jenë stafi mjaft të kualifikuar, ne do të punojmë në sistemin arsimor në jug të Serbisë, në mënyrë që të lejojë qytetarët një vend për të punuar progres “, tha ministri Gjorgjevic për media, përcjell presheva.com.

Ministri theksoi se marrëdhëniet midis Serbisë dhe Turqisë nuk kanë qenë kurrë më të mira.

“Kjo marrëdhënie pasqyron miqësinë që Presidenti turk Rexhep Tayyip Erdogan ka me Presidentin e Republikës së Serbisë, Aleksandar Vuçiç. Shpresoj se do ta përdorim atë në mënyrën më të mirë të mundshme, “tha Gjorgjeviç.

Përmirësimi i kushteve të punës është një nga prioritetet e ministrisë.

Ministri Gjorgjeviqi kujtoi investitorëve turq për problemet me të cilat përballen punëtorët tanë, vërejtjet e tyre. Të gjithë janë të mirëpritur të punojnë në Serbi, por është obligim i të gjithëve që të zbatojnë ligjin në radhë të parë dhe të mos jenë të privilegjuar.

Ambasadori i Turqisë Tanzu Bigliç, mori pjesë në takim, dhe pastaj priti Iftarin e shtruar.