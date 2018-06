На основу члана 4. Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку

доделе средстава удружењима грађана у општини Прешево („Службени гласник општине Бујановац“ бр.8/15), и члана 4. Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава спортским организацијама у општини Прешево, Комисија за вредновање пројеката и програма удружења грађана и остале невладине организације општине Прешево на седници одржаној 30.05.2018 године расписује:

Në bazë të nenit 4. Të Rregullores mbi mënyrën e financimit, kriteret dhe procedurën e

ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve në Komunën e Preshevës (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, nr. 8/15), dhe të nenit 4. Të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve organizatave sportive në Komunën e Preshevës, Komisioni për shoqata të qytetarëve dhe organizatat tjera joqeveritare Komunës së Preshevës në mbledhjen e mbajtur më 30.05.2018 shpallë:

ЈАВНИ КОНКУРС

KONKURS PUBLIK

За финансирање годишњих програма и пројеката удружење грађана, остале невладине организације и спортских организацијa са седиштем на територији општине Прешево.

Për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve, organizatave tjera joqeveritare dhe organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Preshevës.

I.

Предмет овог јавног конкурса је расподела средстава опредељених у Одлуци о

програмском буџету општине Прешево за 2018.годину на Програм 0602-0001 , функција 180 , редни бр.41 економска класификација 481 „Остале невладине организације – удружење грађана“, Одлуке о Програмском буџету општине Прешево за 2018.годину, за реализацију годишњих програма и пројеката (остале невладине организације) удружења грађана на територији Oпштине Прешево , у износу од 2.409.500,00 динара, у скалду са одредбама Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима

грађана у Oпштини Прешево (у даљем тексту: Правилник).

Lëndë e këtij konkursi publik është shpërndarja e mjeteve të orientuara në vendimin mbi

Programin buxhetor të Komunës së Preshevës për vitin 2018, në Programin 0602-0001 funksionin 180, nr. rend. 41, klasifikimi ekonomik 481 “grantet për organizatat tjera joqeveritare – shoqatat e qytetarëve”, të Vendimit mbi buxhetin programor të Komunës së Preshevës për vitin 2018, në shumë prej 2.409.500,00 dinarë, për realizimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve dhe organizatave tjera joqeveritare, me qëllim të realizimit të nevojave dhe interesave në këtë sferë, në territorin e Komunës së Preshevës, në pajtim me Rregulloren mbi mënyrën e fnancimit,

kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve, në Komunën e Preshevës (në vazhdim të tekstit: Rregullorja).

II.

Право учешћа на јавном конкурсу за финансирање програма и пројеката имају

удружење грађана из члана 3. Правилника која испуњава следеће услове:

– да има седиште на територији општине Прешево ;

– да је основана у складу са прописима којима се уређује оснивање организација у ову области;

– да се програм или пројекат реализује на територији општине Прешево евентуално и

ван ње, под условом да својим активностима представљају општину Прешево (учествовање у такмичењима, студијска путовања, семинар, конференције итд.).

Të drejtën e pjesëmarrjes në konkursin publik për financimin e programeve dhe projekteve e kanë shoqatat joqeveritare nga neni 3. i Rregullores e cila i përmbushë këto kushte:

– ta ketë selinë në territorin e Komunës së Preshevës,

– të jetë themeluar në pajtim me dispozitat me të cilat rregullohet themelimi i organizatave në sferën e shoqatave joqeveritare,

– që programi ose projekti të realizohet në territorin e Komunës së Preshevës eventualisht

edhe jasht saj, me kusht qe me aktivitetet e saja ta perfaqesoj komunen e Presheves (pjesmarrje ne gara, udhetime studiuese, seminare, konferenca etj.).

III.

Потребна документација која се подноси уз пријаву:

1. план и програм рада за 2018.годину,

2. подаци о овлашћеном лицу за реализацију програма или пројекта,

3. решење из АПР-а,

4. број текућег рачуна и ПИБ удружења грађана.

Krahas fletëparaqitjes nevojiten edhe këto dokumente:

1. plani dhe programi i punës për vit 2018,

2. të dhënat mbi personin e autorizuar për realizimin e programit ose projektit,

3. vendimin prej APR-it

4. numri i llogarisë rrjedhëse dhe NIT i shoqatës joqeveritare.

IV.

На конкурсу за финансирање и суфинансирање исклучиво имају права Удружења

грађана са територије општине Прешево која реализују пројекте и захтеве из следећих области:

Në konkursin për financimin dhe bashkëfinancimin kanët ë drejtë shoqatat e qytetarëve nga teritori i Komunës së Preshevës të cilat realizojnë projekte dhe kërkesa nga këto fusha:

1. Активности које се односе на јачање сарадње између владиног и цивилног сектора,

Aktivitete që përkojnë me forcimin e bashkëpunimit mes sekorit qeveritar dhe atij civil,

2. Развој локалне заједнице,

Zhvillimin e komunitetit lokal,

3. Екологија,заштита животне средине,здравља грађана и заштита животиња,

Ekologjia, mbrojtja e mjedisit jetësor, shëndetit të qytetarëve dhembrojtjen e kafshëve,

4. Афирмисање људских и мањинских права,

Afirmimin e të drejtave të njeriut dhe të pakicave,

5. Програм за омладину,стара лица и лица са посебним потребама,

Programe për të rinjë, personat e moshuar dhe për personat me nevoja te veçanta,

6. Програм из области образовања и науке,

Programe nga fusha e arsimit dhe shkencës,

7. Програм из области информисања са циљем одржавање обука за локалне медије,

Programe nga fusha e informimit me qëllim mbajtjen e trajnimeve për mediat lokale,

8. Социјална заштита, спречавања и заштита од зависносне болести и спречавање насиља,

Mbrojtja sociale, Parandalimi dhe mbrojtja nga sëmundjet e varësisë dhe parandalimi i

dhunës,

9. Активности пензионерских организација,

Aktivitete të organizatave të pensionistëve,

10. Развијање положаја жена у друштву,

Zhvillimi i pozites se gruas ne shoqeri,

11. Активности спортских организација,

Aktivitetet për organizatat e sportit,

12. Хуманитарних и других пројеката који искључиво и непосредно следе јавне потребе општине Прешево .

Projekte humanitare dhe projekte të tjera të cilat ekskluzivisht dhe drejtëpërdrejtë përkojnë

me nevojat publike të Komunës së Preshevës .

V.

У члану 4.тачка 11. Расподела средстава се врчи применом следећи критеријуми:

Në nenin 4 pika 11. Shpërndarja e mjeteve bëhet sipas këtyre kritereve:

1. ранг (лига) такмичења,

2. постигнути резултати,

3. број такмичара у редовном систему такмичења,

4. здравствени, социјални и други утицаји на учеснике,

5. трошкови такмичења.

1. rangu (liga) i garave,

2. rezultatet e arritura,

3. numri i garuesve në sistemin e rregullt garues,

4. efekti shëndetësor, social dhe efektet e tjera te pjesëmarrësit,

5. shpenzimet e garimit.

VI.

Подносиоци пријава који конкуришу са програмима или пројектима за 2018 годину

треба се изјаснити дали су били корисници финансијских средстава од стране буџета општине Прешево у претходним три годинама (образац пријаве тачка. 11).

Aplikuesit që konkurojnë me programe ose projekte për vitin 2018 te deklarohen nese kane qene perfitues te mjeteve financiare nga buxheti i komunes se Presheves ne tri vitet e fundit (formulari i fleteparaqtijes pika 11).

VII.

Тражена средства по појединачном програму, односно пројекту не могу бити већа од

250.000,00динара.

Mjetet e kërkuara për çdo program, gjegjësisht projekt individual nuk mund të tejkalojnë

shumën e 250.000,00 dinarëve.

VIII.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 20 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе Прешево и званичној интернет презентацији општине Прешево , који почиње да тече од дана 05.06.2018 године до 24.06.2018 године.

Afati për parashtrimin e fletëparaqitjes në konkursin publik është 20 ditë nga dita e publikimit në tabelën e shpalljeve të Administratës komunale dhe në faqen zyrtare të Komunës së Preshevës në internet, i cili fillon të rrjedhë nga 05.06.2018, deri më 24.06.2018.

IX.

Пријава на конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Општинском већу

општине Прешево – Комисији за удружење грађана, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за финансирање годишњих програма и пројеката у области удружења грађана и спортских организација – не отварати“.

Fletëparaqitja në konkurs krahas dokumentacionit përkatës i paraqitet Këshillit komunal të Komunës së Preshevës – Komisionit për shoqatat e qytetarëve, me shenjën: “Fletëparaqitje për konkurs publik për financimin e programеve vjetore dhe të projekteve nga sfera e shoqatave të qytetarëve dhe organizatave sportive – të mos hapet”.

X.

Пријава на конкурс се предаје:

Препорученим писмом на адресу: Општина Прешево –Општинско веће, 17523

Прешево , ул.М.Тита, бр.36. непосредно у писарницу Општинске управе Прешево .

Fletëparaqitja për konkurs dorëzohet:

Мe letër rekomanduese në adresën: Komuna e Preshevës – Këshillit komunal, 17523

Preshevë , rr. M.Tita, nr. 36 drejtëpërsëdrejti në Shkrimoren e Administratës komunale në Preshevë .

XI.

Обрасци пријаве могу се скинути са интернет странице Општине Прешево

www.presevo.rs или могу се добити у згради Општине Прешево.

За додатне информације можете контактирати путем емаила адресе: a.isahu@presevo.rs.

Ekstraktet e fletëparaqitjes mund të merren duke i shkarkuar nga faqja zyrtare e Komunës së Preshevës në internet www.presevo.rs ose mund të merren në objektin e Komunës së Preshevës.

Per informata shtese mund te na kontaktoni ne email: a.isahu@presevo.rs.

Валидним ће се сматрати само пријаве послате на овим обрасцима док се непотпуне и

неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Valide do të konsiderohen vetëm se fletëparaqitjet e dërguara në këto ekstrakte ndërsa nuk do të shqyrtohen fletëparaqitjet me dokumentacion jo të plotë dhe jashtë afatit.

XII.

По завршетку пројекта у складу са предвиђеним роком на конкурсу, од стране

подносилаца захтева доставити и наративни и финансијски извјештај уз доказе и чињенице о извршеним трошковима пројекта (буџет пројекта), као и резултате остварених кроз пројекат.

Након одобравања наративног и финансијског извештаја од стране комисије за НВО и

спортских организација, ваш пројекат се може сматрати завршеним, иначе губите право да учествујете на конкурсима у наредним годинама.

Pas realizimit te projektit sipas afatit të paraparë në konkurs, të dërgohet raporti narrativ dhe financiar nga ana e aplikuesit, duke e shoqëruar me dëshmi dhe fakte mbi realizimin e harxhimeve

(buxhetit të projektit), si dhe rezultatet e arritura permes projektit.

Pas aprovimit të raportit narrativ dhe financiar nga ana e komisionit per OJQ dhe organizata

sportive, projekti i juaj mund të konsiderohet i përfunduar, në të kundërtën e humbisni të drejtën për

pjesmarrje në konkurset e viteve vijuese.

SHKARKO DOKUMENTACIONIN:

FLETPARAQITJA – PRIJAVA

FORMULARI – OBRAZAC