Apple mund ta bëjë iPhone X më të arritshëm për të gjithë, duke ulur çmimin e pajisjes jashtëzakonisht shumë, së shpejti.

Sipas analistit të besueshëm të TF International Securities, Ming-Chi Kuo, Apple po planifikon të zbres çmimin e iPhone X deri në $ 300.

IPhone X doli në shitje për një vlerë prej 999 £ të fuqishme që ka qenë shumë e shtrenjtë për shumë njerëz. Por kompania e teknologjisë me sa duket planifikon të lëshojë një linjë të re të modeleve të iPhone X më vonë këtë vit me etiketa shumë më të kapshme të çmimeve.

Çmimet e reja do të aplikohen në modelin e ri të pajisjeve të iPhone X që duhet të vijnë në formën e një iPhone-i të ri prej 5.8 inç, një iPhone X Plus më të madh prej 6.5 inç dhe një iPhone 6.1 me 6.1 inç. Çmimet priten për të jenë $ 800, $ 900 dhe $ 600.

Ky kursim prej 300 dollarësh në modelin standard merr parasysh 100 dollarë shtesë të cilat duhet të ruhen nga mbushësi i ri dhe i shpejtë që është përfshirë.

Në thelb, thotë burimi, Apple ka përpunuar procesin e saj të prodhimit në mënyrë që marrja e një iPhone X nuk do të jetë aq e shtrenjtë.