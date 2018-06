Sot Era vajza e vogël e familjes Istrefi ndan fjalë shumë të ngrohta dhe aq emocionuese për babain e ndjerë i cili ndërroi jetë para 13 viteve, dhe këngëtarja me famë botërore me shumë dashuri ndan këto fjalë për të.

Era më e vogël e familjes Istrefi sot po arrinë një sukses të pa kthyeshëm ndërkombëtarë dhe më e bukura e gjithë kësaj për të gjithë shqiptarët është se ajo do hapë kampionatin botërorë dhe do jetë zëri i këtij kampionati i cili do mbahet në Rusi.