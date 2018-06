A duhet të shqetësoheni? Ndoshta jo. Gishtat mund të ënjten për një sërë arsyesh disa edhe të padëmshme. Por, në disa raste fryrja, kur shoqërohet edhe me dhimbje, mund të paralajmërojë për ndonjë problem shëndetësor të rëndë.

Këto janë disa nga arsyet përse mund t’ju jenë ënjtur gishtat:

1. Temperaturat e larta: Nxehtësia shkakton zgjerim të enëve të gjakut. Me tendosjen e enëve të gjakut, një pjesë e lëngjeve mund të kalojë tek indet e buta dhe të shkaktojë ënjtje. Ky lloj i ënjtjes zakonisht largohet vetvetiu ndërkohë që vazhdoni aktivitetin e përditshëm. Por, nëse vëreni ënjtje vetëm në duart e gishtave (dhe jo të këmbëve), të shoqëruar edhe me dhimbje ose dobësi, mund të jetë shenjë jo vetëm e nxehtësisë, prandaj duhet të konsultoheni me një mjekë.