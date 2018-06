Ndërtimi i autostradë nga Nishi për në Merdar,siç njoftojnë medie serbe, pritet të fillojë në vitin e ardhshëm.

Edhe pse më herë ishte thënë se një segment i kësaj autostrade do të fillonte sivjet, ai është shtyrë për vitin që vjen.

Gjatësia totale e autostradës Nish- Merdar është 77 kilometra. Më herët ishte bërë me dije se jo do të kushtojë 855 milionë euro.

Sipas medieve nga Beogradi, nuk dihet se si do të financohet kjo rrugë, ndërsa Banka Investuese evropiane ka paralajmëruar se me kredi ta përkrahë lidhjen e Serbisë me Kosovën./presheva.com/