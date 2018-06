Organizata për kulturë fizike në Preshevë në kuadër të aktiviteteve sportive organizon turnir në futboll të vogël ku do të mbahet në stadiumin e qytetit në Preshevë. O.K.F. Të gjithë dashamirët e lojës së futbollit që nga data 11.06.2018 fillon paraqitja e ekipeve, deri më datën 18.06.2018 . Hedhja e shortit bëhet 18.06.2018 në zyret e OKF-së ora 15:00.

Paraqitja e ekipeve bëhet në zyren e OKF-së . Ekipi numëron 10 lojtarë , loja zhvillohet në formacion 1+4.Lojërat zhvillohen me sistem eliminimi.

Me rastin e turnirit “Musa Musahu 2018” Tefik Kadriu – Tigri ka shprehë dëshirën që ti shpërblej 3 ekipet e para dhe golëshenuesin më të mirë.

Me këtë rast ai ndan:

Vendi i parë shpërblehet 100 euro, golshenuesi më i mirë 30 euro

Vendi i dytë 60 euro, golshenuesi i dytë 20 euro

Vendi i tretë 40 euro.