Meghan Markle ka pasur angazhimin e saj të përbashkët të parë me mbretëreshën.

Dukesha e Sussex dhe Mbretëresha e Mbretërisë së Bashkuar, janë duke vizituar Cheshire në një ditë të mbushur me angazhime.

Ato do të marrin pjesë në inaugurimin e Urës së Gateaway. Kjo ngjarje do të ndodhë në Catalyst Museum në Bankën Përendimore. Të dyjat janë pritur me shtrëngime duarsh dhe mirësjellje nga personalitetet lokale, dhe nga duartrokitje qindra fëmijë të shkollave.

Fëmijët e shkollave kanë shkuar në stacion për të përshëndetur mbretëreshën si dhe Meghan, e cila është martuar me Princin Harry muajin e kaluar.