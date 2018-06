Këngëtari i mirënjohur Gjergj Presheva nga Presheva sapo ka mbaruar projektin e tijë të rradhës që titullohet “Jo nuk ka koment”.

Gjergji ka punuar në një kohë të gjatë në këtë projekt i cili për të është i veçant dhe ndryshe nga projektet që ka sjellur ai deri më tani.

Kënga është inçizuar ne studion e Nexhi Vunicit me tekst të Vullnet Salihut kurse për klipin është përkujdesur produksioni MAF Production.

“Kjo këngë është punuar me një përkushtim të madh dhe është një këngë ndryshe nga tjerat, kënga do të publikohet javën e ardhshme dhe shpresoj që do të mirëpritet nga dëgjuesit” ka thënë Gjergji për Presheva.com /presheva.com/