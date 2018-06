Zorana Mihajloviç, Ministrja e Ndërtimtarisë, Transportit dhe Infrastrukturës, njoftoi se deri në fund të javës, tabelat me shpejtësi të lejuar prej 130 kilometrash në orë do të zëvendësohen në Korridorin 10 dhe se punimet në të gjithë Korridorin do të përfundojnë deri në vjeshtë./presheva.com/