Kryetari i komunës së Preshevës ka uruar të gjithë me rastin e fitër Bajramit.

Ai në rrjetet sociale ka shkruar:

Me rastin e përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe kthimit në natyrshmëri, ju uroj qytetarëve të komunës sonë, bashkatdhetarëve dhe bashkëkombasve tanë, gëzuar festën e Fitër Bajramit, me dëshirën që në familjet tuaja të mbretërojë paqa dhe mirëkuptimi dhe respekti i ndërsjelltë.

Gjatë muajit të Ramazanit dëshmuam që jemi të gatshëm të sakrifikojmë nga vetët tona, duke braktisur gjithçka të zakonshme, për një qëllim të lartë – afrim tek Krijuesi.

Tani që Ramazanin sapo e lamë pas, n’a mbetet të reflektojmë pozitivisht gjatë gjithë vitit, duke i mbyllur kështu rrugët xhelozisë dhe përçarjes, siç u edukuam gjatë një muaji.

Ju porosis të jeni sa më afër njëri-tjetrit, të këmbeni vizita dhe të bashkëpunoni me këdo, pavarësisht bindjeve dhe orientimeve politike.

Uroj që paqja dhe mëshira e Zotit të jetë mbi ju dhe familjet tuaja!

Gëzuar!/presheva.com/