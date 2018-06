Ligji duhet të miratohet në procedurën urgjente në Parlamentin serb, pasi ajo hyn në fuqi më 1 korrik të këtij viti.

Për të inkurajuar lindjen, shteti ka vendosur të ndihmojë financiarisht prindërit dhe të rrisë shtesat, dhe më së shumti do të marrin ata që lindin fëmijën e katërt.

100.000 dinarë do të paguhen shtesa prindërve për fëmijën e parë.

E drejta për këtë do të jetë nëna dhe babai që kanë lindur një fëmi të lindur më 1 korrik 2018 e tutje.

Me këtë buxhet në të njëjtën kohë dhe do të paguhen edhe 5,000 dinarë për blerjen e pajisjeve për fëmijë.

Ndihma prindërore për fëmijën e parë është aktualisht 39,345 dinarë.

Shtesa për një fëmijë tjetër do të zgjerohet ndjeshëm për fëmiun e dytë. Sipas ndryshimeve në Ligjin për Mbështetjen Financiare të Prindërve me Fëmijë, ajo do të arrijë në shumën prej 240,000 dinarë dhe do të paguhet me këste, përcjell presheva.com.

Në dy vitet e ardhshme nga lindja e fëmiut të dytë prindërit do të marrin një shumë mujore prej 10,000 dinarë.

Në këstin e parë, do të paguhen edhe 5,000 dinarë paushall.

Kjo rritje do të zbatohet për fëmiun e dytë të lindur nga data 25 dhjetor 2017 dhe pagesa e ndihmës do të bëhet pas ndryshimit të ligjit kur të hyjnë në fuqi, dmth. pas 1 korrikut.

Ndihma prindërore për fëmiun e dytë aktualisht është 153,857 dinarë, ose do të paguhen 6,410 dinarë në muaj në 24 këste.

Një rritje drastike më e madhe e ndihmës do të merret nga prindërit e fëmijës së tretë.

Ata do të paguhen 12,000 dinarë në muaj nga 1 korriku në 10 vitet e ardhshme. Shuma totale e paguar për nënat dhe babain mbi këtë bazë është gjithsejt 1,440,000 dinarë.

Përveç këstit të parë nga gjithsej 120 këste, prindërit do të paguhen edhe me 5.000 dinarë.

Kjo rritje vlen për të gjithë fëmijët e lindur nga 25 dhjetor 2017 dhe pagesa fillon pas 1 korrikut.

Ndihma prindërore për fëmijën e tretë aktualisht është 276,930 dinarë dhe paguhet në 24 këste në shumën mujore prej 11,538 dinarë.

Rritja më e madhe do të bëhet për prindërit e fëmijës së katërt, që do të marrin 18,000 dinarë në 10 vitet e ardhshme. Ata do të paguhen një total prej 2,160,000 dinarë në 120 këste mujore.

Përveç këstit të parë, ata do të paguhen edhe me një shumë prej 5,000 dinarë, në emër të TVSH-së për pajisjet e foshnjës.

Shuma e shtuar e këtij kompensimi zbatohet për të gjithë fëmijët e lindur nga 25 dhjetor 2017 dhe pagesa fillon pas 1 korrikut.

Deri më tani, ndihma prindërore për fëmijën e katërt arriti në 369.236 dinarë ose 15.384 dinarë në 24 këste mujore./presheva.com/