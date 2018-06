Është duke rrjedhur afati kushtetues prej shtatë ditësh ku presidenti i shtetit, Gjorge Ivanov duhet ta nënshkruajë dekretin për shpalljen e ligjit për ratifikimin e marrëveshjes me Greqinë, marrëveshje që dje mori mbështetje prej 69 deputetëve dhe që e njëjta duhet të publikohet në “Gazetën Zyrtare” dhe të hyjë në fuqi.

Por, nëse Ivanov vendos që mos të nënshkruajë dekretin e ligjit, siç ka thënë disa herë deri tani, duhet ta njoftojë Kuvendin. Pastaj ligji rikthehet në rishqyrtim në Kuvend dhe nëse përsëri miratohet me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve, Ivanov “detyrohet” ta nënshkruajë.

Rasti me Ligjin për përdorimin e gjuhëve ka treguar se Ivanov vepron në kundërshtim me Kushtetutën dhe nuk vendos nënshkrim në ligj edhe pas miratimit për së dyti herë. Sipas saj, “fat” i njëjtë do të ndodhë edhe me ratifikimin e marrëveshjes me Greqinë. Shumë ekspertë juridik të cilët i ka konsultuar Dojçe Vele potencojnë se Kushtetuta është e qartë. Sipas tyre, Ivanov ka të drejtë që vetëm një herë të mos e nënshkruajë dekretin e ligjit. Por, nëse nuk e nënshkruan edhe për së dyti herë, nuk kanë ide se si duhet të veprojë.