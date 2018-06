Unioni evropian EUPRO ka hapur konkursin për propozim projekte për prokurimin e pajisjeve dhe sigurimin e shërbimeve për biznese, mikro ndërmarrje dhe ndërmarrje të vogla.

Ky projekt i ofron mbështetje bizneseve në komunën e Preshevës dhe organizon info sesion lidhur me konkursin e hapur që do të mbahet të premten me 22 qershor 2018, në Departamentin e fakulltetit ekonomik të Suboticës në Bujanoc me fillim nga ora 11:00.

Ndërrmarsit e interesuar do të kenë mundësin të informohen me programin në fjalë dhe me hapat e rëndësishëm të aplikimit.

Konkursi është i hapur deri më 6 korrik 2018, dhe të drejtë aplikimi kanë ndërmarrësit dhe ndërmarrëset, dhe ndërrmarjet e vogla të regjistruara në qytetet ku përfshihet programi EUPRO./presheva.com/