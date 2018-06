Vetëvendosje e cilëson jokredibil presidentin Thaçi për ta udhëhequr dialogun me Serbinë.

Kreu i kësaj partie, Albin Kurti, ka thënë se presidenti po e merr primatin në dialog krye në vete, pasi po frikësohet nga Gjykata Speciale.

Sa i përket idesë së kreut të shtetit për fillimin e demarkimit të kufirit me Serbinë, Kurti tha se shënimi i vijës kufitare duhet të ndodhë, por këtë nuk duhet ta bëjë presidenti.

Ndërsa, zëvendëskryeministri Fatmir Limaj, në emisionin “Interaktiv” të KTV-së, për takimin Thaçi-Vuçiq, ka thënë se të dielën do të jetë vetëm një takim i radhës së presidentëve dhe se nuk do të flitet për finalen mes dy vendeve.

Presidenti serb, Aleksandër Vuçiq, i ka quajtur marrëzira deklaratat e homologut të tij kosovar, Hashim Thaçi, për mundësinë e bisedimeve për kufij.

“Nëse mendoni që ka gjasa që do të detyrohem t’i dëgjoj marrëzirat e Thaçit, Hotit e të tjerëve, mos më thirrni. Nuk jam i fascinuar nga idetë që shpikën e as nuk po frikësohem. E keni gjetur njeriun e gabuar për t’i bërë presion, andaj mos të humbasim kohë. Por, nëse jeni të gatshëm për kompromis, atëherë jam këtu. Serbia nuk do të pranojë shantazhe. Nëse mendoni se në këtë mënyrë mund të flisni me ne, do të shkojmë në Bruksel, do të themi shumë faleminderit, por fillimisht le të zbatojnë kosovarët marrëveshjet e Brukselit, e pastaj ne negociojmë tutje”, ka thënë Vuçiq.

Presidenti Hashim Thaçi, të mërkurën, në një konferencë për media, tha se në fazën finale të dialogut do të diskutohet edhe për përcaktimin e vijës kufitare me Serbinë./Koha