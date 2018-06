Delegacioni qeveritar e udhëhequr nga Kryeministri Zoran Zaev sot do të jetë në vizitë punë në Poloni.

Në Varshavë, Kryeministri Zaev do të takohet me Kryeministrin e Republikës së Polonisë, Mateusz Morawiecki dhe do të kenë konferencë të përbashkët për shtyp, siç informojnë nga Qeveria.

Kryeministri Zaev mbrëmë ishtë në Vienë, ku realizoi takim me Kancelarin e Republikës së Austrisë, Sebastian Kurz.