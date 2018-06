Pacolli përmes nje postimi në Facebook ka bërë të ditur se Kosova dhe Liberia vazhdon të kenë marrëdhënie të mira, dhe ka theksuar se lajmet ‘fake’ të Serbisë nuk mund të pengojnë në sukseset e këtyre dy vendeve.

Ai gjithashtu ka postuar edhe fotografi të gazetave liberiane ku shkruhet për forcimin e marrëdhënieve mes Liberisë dhe Kosovës.

Positmi i plotë:

“Në Monrovia të Liberisê, kishte bërë jehonë lajmi për forcimin e marëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve tona.

Lajmet “fake” të Serbisë ashtu sic kam thënë nuk mund të na pengojnë në sukseset tona.

Vizita ime në Liberi do të kulmojë me forcimin e marëd hënieve me këtë vend”.