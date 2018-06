Shoqata Vizioni e përfaqësuar nga Kryetari Lulzim Miftari dhe Koordinatori Shefki Jonuzi qëndruan në Rep. e Turqis për disa ditë, gjatë këyre ditëve realiziuan disa takime.

Disa nga takimet më të rëndësishme ishin :

Me kryetarin e Fondacionit Qeveritar ” SETA” ,( Syaset , Ekonomi ve toplum arsştirmalari vakf / Foundation for political , economik and Social research).

Takim me kryetarin e Gjysëm-Hëna e Kuqe Turke ( TURK KIZILAY),Turkiye Genclik Vakfi TUGVA ( Organizat rinore ).

Takim me shoqatën DUNBALFED e cila në mesin e saj ka një numër të madh shqiptarë dhe selija e saj gjindet në komunën e Bayram Pashës.

Takim me përfaqesues të Rinise së AK– PARTI-së me të cilët së bashku me 25 qershorë, me një darkë pune e festuan fitoren e presidentit të Rep.së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan.

Perfaqësuesit e Shoqatës Vizioni për Zhvillim dhe Koooperim në të gjitha takimet që i realizuan ,ata i njofuan për situatën në Preshevë dhe njëkohësisht kërkuan që bashkëpunimet qe i kanë t’i vazhdojnë dhe i ftuan që t’a vizitojnë vendin tonë,me qëllim që në të ardhmën të rritet bashkëpunimi.