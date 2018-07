Opozita ka dështuar me aksionin e saj opozitar. Pas më shumë se 12 orësh debate, mazhoranca miratoi vetëm me 75 vota pro projektligjin “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt: “Projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godinës së re të teatrit kombëtar”. Ndërkohë që gjatë miratimit të këtij projektligji deputetët e opozitës uzurpuan foltoren dhe hodhën në drejtim të kryeministrit Edi Rama kartonët e votimit. Me pankartën “Unë jam teatri”, opozita i bëri thirrje mazhorancës që të tërhiqej nga projektligji. “Ne si opozitë nuk do ta lejojmë miratimin e këtij projektligji. Tërhiq ligjin. Hiq dorë nga ky kanibalizëm”, tha Spaho. Por pavarësisht pretendimeve të opozitës, mazhoranca e kaloi nen për nen dhe në tërësi projektligjin e teatrit vetëm me votat e saj. Krahas këtij projektligji mazhoranca miratoi me po 75 vota edhe projektligjin“Për ratifikimin e korrigjimit të marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për huan e politikës së zhvillimit të sektorit financiar”, si dhe raportin vjetor të veprimtarisë së Këshillit Drejtues të RTSH për vitin 2017 dhe atë të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Ndërkohë që shtyu për në seancën pasardhëse projektligjin “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”. Megjithatë nga ana tjetër, opozita duke u ndjerë e pafuqishme para kartonave të mazhorancës ka nisur të vërë në zbatim planin B. Sipas informacioneve, Basha me Kryemadhin kanë vënë në lëvizje presidentin Ilir Meta për të mos e dekretuar ligjin e teatrit. Kjo për faktin se opozita po shqyrton mundësinë që ky projektligj të mos miratohet gjatë këtij sesioni parlamentar, por të shtyhet për në shtator, me shpresën që qeveria të dorëzohet para artistëve dhe qytetarëve.

Zhvillimet në seancë

Seanca e djeshme plenare u karakterizua nga debate mes mazhorancës edhe opozitës. Ashtu siç edhe gazeta e deklaroi fronti opozitar e shfrytëzoi seancën plenare për të zhvilluar një debat maratonë me mazhorancën, nga ku të gjithë deputetët opozitarë paraqitën të gjitha argumentet se pse qeveria dhe Bashkia e Tiranës po përvetësojnë pronën publike ku është ndërtuar teatri kombëtar. Duke bashkërenduar debatet brenda sallës së Parlamentit me ato jashtë sallës, ku aktivistë të ndryshëm të shoqërisë civile dhe artistë të shumtë protestuan për të mos u miratuar ligji, deputet nuk evituan as përplasjet dhe akuzat mes tyre. Ishte fillimisht ish-kryeministri Sali Berisha që u përplas me ministrin e Ekonomisë Arben Ahmetaj, e më pas kreu demokrat, Lulzim Basha me kreun e grupit parlamentar të PS, Taulant Balla. Madje, veç këtyre përplasjeve, seanca plenare u ndërpre edhe për 30 minuta nga ana e kryetarit të Kuvendit, Gramoz Ruçi, pasi LSI dhe PD kërkuan që ministrja Mirela Kumbaro dhe ministri Arben Ahmetaj t’i përgjigjeshin 40 pyetjeve që bëri deputeti i LSI, Nasip Naço. “Të jap përgjigje ministrja për secilën pyetje të bërë nga deputeti Naço. Detyrimi për të rikthyer përgjigje është definitive”, tha Vasili. Krahas kësaj ndërprerje Kuvendi vazhdoi një debat maratonë nga ku deputetët opozitar hodhën akuza ndaj mazhorancës për çështjen e teatrit.

Shoqëria civile, protestë jashtë Kuvendit

Shoqëria civile ka protestuar dje gjatë gjithë ditës para sallës së Kuvendit, për të mos lejuar qeverinë që të miratonte projektligjin e teatrit. Përfaqësues së shumtë nga radhët e shoqërisë civile, artistëve dhe qytetarëve me pankarta të ndryshme në duar i bënë thirrje qeverisë që të tërhiqej nga projektligji i teatrit, pasi sipas tyre po tentohet të grabitet prona publike. Edhe pse nuk pati trazira, gjatë protestës, protestuesit hodhën edhe disa tymëse, në shenjë revolte ndaj qeverisë. Ndërkohë protestës iu bashkuan edhe deputetët e PD dhe ata të LSI.