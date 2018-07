Sabit Rexhepi, Ridvan Dervishi, Halil Kamberi dhe shtetasi shqiptar Lulzim Bitra, janë dënuar me katër muaj burg për vrasjen e 5 prillit të këtij viti, që ndodhi në afërsi të selisë së BDI-së në Reçicë të Vogël, ku edhe një person humbi jetën.

Sipas aktgjykimit, të dënuarve do t’ju llogaritet edhe koha që kanë kaluar në paraburgim, ndërsa shtetasi i Shqipërisë, i cili akoma është në paraburgim, pas vuajtjes së dënimit, do të dëbohet nga Maqedonia me ndalesë për pesë vjet hyrje në shtet.

Sipas avokatit mbrojtës, Miralem Asani, procedura për klientët e tij është zbatuar sipas ligjit dhe në mënyrë profesionale, megjithatë ai ka vërrejtje për lartësinë e dënimit.

Katër të dënuarit në seancën e sotme për incidentin e armatosur, pranuan fajin për pjesëmarrje në rrahje dhe procedura për ta u zhvullua ndaras nga të akuzuarit tjerë.