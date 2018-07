Nuk do të ketë rishikim të buxhetit këtë vit. Kështu ka vendosur Qeveria e Kosovës. Sipas tyre, buxheti deri tani është planifikuar mirë dhe nuk ka nevojë për rishikim, raporton KTV.

Por, me ketë qëndrim nuk pajtohet Komisioni për Buxhet dhe Financa. Kryetari i këtij komisioni, Lumir Abdixhiku, thotë se është i habitur me këtë vendim, pasi nuk e di se si do të bëhet mbulimi i shpenzimeve buxhetore pas shpenzimeve multimilionëshe.

Rishikimi i buxhetit për vitin 2017, ka kaluar me debate e shtyrje seancash në mungesë votash.

Ndërsa, këtë vit, qeveria nuk e ka fare në plan rishikimin.

Në një përgjigje të dhënë nga qeveri për KohaVisionin, thuhet se buxheti është planifikuar aq mirë sa nuk ka nevojë për rishikim.

Rishikimi i buxhetit nuk është obligim ligjor. Për këtë vit, buxheti është shumë mirë i planifikuar dhe nuk ka pasur nevojë të ketë rishikim. Të hyrat e përgjithshme janë brenda parashikimeve, shpenzimet janë në përputhje me planifikimin dhe nuk ka nevojë për rishikim.

Por, me këtë vendim nuk pajohet i pari i Komisionit për Buxhet dhe Financa, Lumir Abdixhiku.

Sipas Abdixhikut, vendimet e marra për ndarjen e milionave në mënyrë ad-hock dhe arbitrare gjatë këtij gjashtë-mujori, e kanë shtuar nevojën për rishikim të buxhetit.

Për ne mbetet e paqartë se si do të bëhet akomodimi i gjithë shpenzimeve buxhetore brenda buxhetit të tanishëm, pra pa parashikim. Ne nuk e kemi ende të qartë se si do të ndodhë akomodimi i pagave të qeverisë- 10 milionëve shtesë që shtohen nga vendimi për rritjen e pagave bërë vetes; i pagesës skandaloze të 53 milionëve të ndara pa mbulesë për Bechtel Enkan; e i shpenzimeve të tjera multimilionëshe që kjo Qeveri po i shpërndan.

Rishikim të buxhetit me urgjencë po kërkojnë komunat, të cilat po përballen me të njëjtën situatën për të dytën herë me radhë.

Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, tregon se ky veprim i qeverisë po i dëmton projektet komunale.

Për këtë, ata i janë drejtuar qeverisë dhe Ministrisë së Financave edhe me kërkesë zyrtare, por që deri tani nuk kanë marrë përgjigje.

Ndarja e buxhetit për vitin 2018 është bërë më 31 tetor të vitit të kaluar, ku qeveria vendosi ndarjen e më shumë se 2 miliardë eurove, prej të cilave pritshmëritë ishin për një rritje ekonomike prej 4 për qind.

Por, ky buxhet ka paraparë shpenzime të rritura në paga, mëditje dhe në mallra e shërbime./KTV