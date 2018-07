Duke folur para gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, para se të nisej drejt Evropës në një udhëtim një-javor, Trump ka përsëritur kriticizmin e tij ndaj aleatëve të NATO-së, rreth shpenzimeve për mbrojtje si dhe ka përmendur tensionet politike në Britani lidhur me planet për Brexit.

“E kam NATO-n, Mbretërinë e Bashkuar, që është disi e trazuar dhe kam Putinin. Putin mund të jetë pjesa më e lehtë. Si mendoni ju?” ka thënë Trump.

“Do të shohim si do të shkojë”, ka thënë ai për samitin që do ta zhvillojë me Putinin në Helsinki më 16 korrik.

I pyetur nëse Putin është mik apo armik, Trump ka thënë: “Nuk mund ta them tani. Për aq sa di unë, konkurent”.

Trump, fushata zgjedhore e të cilit është duke u hetuar për bashkëpunim të mundshëm me Rusinë, ka thënë vazhdimisht se dëshiron të krijojë marrëdhënie të mira me Moskën, pavarësisht tensioneve mes SHBA-së dhe Rusisë për gjendjen në Ukrainë, Siri dhe ndërhyrjet në zgjedhje në gjithë botën.