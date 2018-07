Ministri serb i Punëve të Jashtme Ivica Daçiq lidhur me paralajmërimin e shqiptarëve të Luginës se do të kërkojnë reciprocitet me serbët e veriut.

Ai duke thënë se ka dëshirë t’i krahasojë të drejtat e serbëve në Kosovë me ato të shqiptarëve në Serbi , Daçiq shtoi: “I këshilloj që të mos luajnë, çdo durim dhe çdo tolerancë ka kufij. Do të reagojmë politikisht, por edhe në mënyrë tjetër. Nëse mendojnë se do ta provokojnë sigurinë dhe stabilitetin dhe se jemi shënjestër e lehtë, mendoj se mashtrohen. Lërini ato, kthejuni politikës dhe dialogut ” Ai sërish akuzoi Kosovën se nuk po i përmbush marrëveshjet e dakorduara në Bruksel.