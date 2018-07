Zlatko Dalic, është trajneri i Kroacisë, i cili ka siguruar biletën për në finalen e madhe të Kampionatit Botëror ku do të ballafaqohet me Francën.

Ai ka arritur ta dërgoj Kroacinë në finale të Botërorit për herë të parë në histori. Ndërsa para 10 viteve a ishte si trajner i Dinamos në kampionatin shqiptar, dhe ndoshta nuk e kishte parë as në ëndërr se një ditë do të ishte trajner i vendit të tij në finale të Botërorit.

Në Shqipëri ai është një emër i njohur, një foto e tij e asaj kohe është postuar në rrjetet sociale dhe ka shkaktuar humor.

Zlatko Dalic në Dianmo ka qëndruar vetëm për një vit.