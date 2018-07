Parlamenti Europian ka pranuar në mënyrë indirekte se makina të shumta të përdorura në treg kilometrazhin e kthyer.

PE miratoi një raport mbi manipulimet me kilometrat e kthyera dhe propozoi ligj që do të trajtojë se ky mashtrim e a do të trajtohet si një vepër penale.

Sipas studimit të ADAC, gati një e treta e makinave të përdorura aktualisht të shitura në Gjermani kanë të kthyera kilometrazhin.

Por në rastet kur makinat e përdorura përdoren për eksport, kjo shifër rritet pothuajse 50 për qind./presheva.com/