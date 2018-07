Microsoft Teams debutoi në Nëntor të 2016-ës një version falas. Ndërsa 200,000 biznese tashmë përdorin Microsoft Teams, mungesa e një versioni falas e bënte të vështirë tërheqjen e bizneseve të vogla dhe freelancerave.

Kjo do të ndryshojë me ditën e sotme sepse përdoruesit do të kenë në dispozicion një version falas të Microsoft Teams. Versioni falas do të ofrojë mbështetje për deri në 300 persona. Sasia e skedarëve që mund të shpërndahen në një ekip është 10GB si dhe 2GB për secilin anëtar.

Me këtë version përdoruesit mund të kërkojnë deri në 10,000 mesazhe, 10 integrime aplikacionesh, 5GB memorie dhe video chat 1:1. Nga dita e sotme do të jetë i disponueshëm për 40 gjuhë të ndryshme ndërsa kur të arrini limitet abonimi Office 365 fillon nga 5 dollarë në muaj.