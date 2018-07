Pas eksperiencës mjaft pozitive me Partizanin, falë të cilit kapi edhe kombëtaren në kohën e De Biazit, Arbnor Fejzullahu do ta vijojë tashmë karrierën jashtë vendit.

Fejzullahu është transferuar në klubin e Zvicrës, Neuchatel Xamax FCS. Këtë e ka konfirmuar klub i tij i ri përmes një deklarate.

“Ai është 25 vjeç, vjen nga Lugina. Arbnor Fejzullahu nënshkroi këtë pasdite kontratën e tij të parë jashtë vendit, me Neuchâtel Xamax FCS. Deri më tani, ai luajti në vendin e tij, te klubi i FK Partizani në Tiranë. Është skuadra më e mirë në Shqipëri, e cila tashmë ka fituar 15 tituj kampioni dhe 15 Kupa të Shqipërisë”.

Ndërkohë edhe Fejzullahu tha disa fjalë si lojtar i ri i klubit zviceran.

“Unë do të jap gjithçka për të arritur në një nivel të mirë me të gjithë klubin, jam i lumtur që jam këtu”.

Mbrojtësi shqiptar ka nënshkruar një kontratë njëvjeçare, me mundësi për ta vazhduar edhe për një vit tjetër. Arbnori do ta bartë fanellën me numrin 31.