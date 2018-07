Në Novi Sad, Valjevë, Zrenjanin, Vrshac, Baçka Pallankë, Preshevë dhe disa vende të tjera në Serbi ka mungesë të targave për vetura, kështu që qytetarët që kanë dashur ta regjistrojnë veturën apo t’i ndryshojnë ato nuk kanë mundur për dhjetë ditë dhe nganjëherë edhe më gjatë të pajisen me targa të reja, andaj edhe nuk mund të vozitin makinat e tyre.

Shoferët janë jashtëzakonisht të pakënaqur dhe me të drejtë ankohen, dhe autoritetet në administratat dhe stacionet e policisë thonë se ata kanë shumë shqetësime me qytetarët të cilët janë duke u përpjekur t’i bindin ata se targat vijnë drejtpëdrejt nga Beogradi dhe ata nuk kanë të bëjnë fare me të.

Ata jo zyrtarisht thonë se targat në dy javët e fundit vijnë vetëm një sasi e caktuar në disa vende dhe se arsyeja për këtë nuk dihet.

Në Ministrinë e Punëve të Brendshme, për media thonë, transmeton presheva.com se koha e nevojshme për lëshimin e targave për pronarët e automjeteve është i kufizuar nga dinamika dhe sasia e targave të lëshuara nga Instituti për prodhimin e kartëmonedhave dhe monedhave dhe se ka për këtë arsye ka pasur mungesë te disa administrata të policisë.

– Në ditët në vijim pritet që të japim numrin e nevojshëm të targave të regjistrimit – na është thënë në MPB./presheva.com/