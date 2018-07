Portieri i Kombëtares Shqiptare, Etrit Berisha, do të ndërrojë skuadër këtë afat kalimtar, pasi është vënë në shitje nga Atalanta.

Edhe pse mbylli një sezon thuajse të shkëlqyer me skuadrën e Atalantas në Serie A, sërish Etrit Berisha duket se sezoni i ri nuk do ta gjejë më në Itali.

Sipas mediave italiane, është një transferim drejt skuadrës së Lilles në Francë. Lille mund të paguajë deri në shtatë milionë euro për Etrit Berishën.