Ditën e Enjte Microsoft raportoi fitim i cili tejkaloi pritshmëritë e analistëve ndërsa më shumë biznese ju bashkuan shërbimeve cloud të Azure dhe Office 365. Aksionet e kompanisë janë rritur me 180% që kur Satya Nadella erdhi në drejtim të kompanisë në 2014-ën. Vlera e Microsoft tashmë ka arritur 800 miliardë dollarë gjatë këtij muaji.

Azure zë 16% të infrastrukturës globale cloud, i dyti më i madhi në botë pas Amazon. Të ardhurat nga Office 365 u rritën me 13.1% në 9.67 miliardë dollarë. Edhe nga të ardhurat nga Linkedin shënuan rritje me 37% ndërsa biznesi Dynamics 365 u rrit me 61%.

Në terësi kompania postoi 30.09 miliardë dollarë të ardhura, ose 17.5% më shumë sesa një vit më parë. Sakaq fitimi ishte në vlera e 8.87 miliardë dollarëve.