Kryetari i Kuvendit Komunal në Preshevë, Sami Salihu në një postim të tij në rrjetin social Facebook ka deklaruar se kompromisi për dhënjën e Mitrovicës së Veriut nuk është në interes të Republikës së Serbisë.

“Nuk jepet Veriu, as për liberalizim e as për ulëse në OKB” ka shkruar Kryetari i Kuvendit Salihu. Sipas tij “Shkëmbimi me Luginën e Preshevës është i pamundur sepse Serbia nuk heq dorë nga korridori i 10-të”./Presheva.com/