Ambasadori amerikan, Greg Delawie ka reaguar pas një interviste të dhënë mbrëmë në Rubikon ku ishte cituar të ketë thënë se: ”SHBA nuk e mohon se në Bruksel do të flitet për territore, ua lë këtë palëve”.

Delawie përmes një postimi në Twitter, ka thënë se ky është një lajm i rremë duke kërkuar që ta injorojmë.

“Injoroni lajmin e rremë. Ja se çfarë kam thënë, “Kosova duhet të kuptojë se cilat janë qëllimet e saj, ajo duhet të përpiqet të arrijë një lloj konsensusi mbi këto qëllime dhe kjo është ajo që unë po përqendrohem tani”, ka shkruar Delawie transmeton presheva.com.

Ignore the fake news. Here's what I said, “Kosovo needs to figure out what its goals are, it needs to try to achieve some kind of consensus on those goals, and that is what I am focusing on right now.” Read my interview on @RubikonKTV for yourself: https://t.co/iLZe8jKKFF

— Amb. Greg Delawie (@USAmbKosovo) July 20, 2018