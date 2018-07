Qeveria e Maqedonisë është në komunikim të vazhdueshëm me ministrat e Kosovës dhe rajonit, në mënyrë që të mos vije deri tek ndërmarrja e masave reciproke ndaj Qeverisë së Kosovës, pasi që kjo e fundit vendosi të rrit doganat për pemët dhe perimet. Në njoftimin për media, nga Ministria e Bujqësisë thonë se në qoftë se nuk do të arrijnë dialog edhe pas takimit të caktuar për ditën e mërkurë, menjëherë pas saj do të pasojnë edhe aktivitete të tjera, me të vetmin qëllim, siç thonë nga kjo ministri, të mbrohen prodhimet vendase.

“Të mërkurën do të ketë takim të përbashkët të të gjithë ministrave të rajonit, në të cilin përfaqësues nga Maqedonia do të jetë ministri Lupço Nikollovski. Në takim do të kërkohet një model i përbashkët se si të tejkalohet ky problem me Kosovën. Gjithashtu nëse nuk do të tejkalohet problemi të mërkurën, në ditët në vazhdim ministrat e Bujqësisë dhe Ekonomisë, do do të takohen me kolegët e tyre kosovarë, në të cilin takim do të kërkohet zgjidhje për këtë çështje”.

Ata më tej theksojnë se edhe më tej presin tërheqjen e vendimit të ndërmarrë ditë më parë nga ana e Republikës së Kosovës dhe arritjen e një e një marrëveshje e cila do të jetë e kënaqshme për të gjitha palët.