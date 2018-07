Në hapjen e punimeve në autostradën e Beogradit nga Ostružnica në Bubanj Potok, Vuçiq njoftoi se 103 kilometra të autostradës nga Obrenovac deri në Çaçak do të përfundojnë “para fundit të vitit”, e cila “është duke pritur që nga viti 1945”.

Ai vuri në dukje se deri në fund të vitit do të përfundojë autostrada përmes grykës Gërdelicka drejt Maqedonisë dhe një linjë nga Nishi në kufirin bullgar, të gjitha të financuara kryesisht nga fondet shtetërore, sepse “është udhëhequr një politikë e mençur financiare”.

Vuçiq theksoi se duhet të përfundojnë “marrëveshjet e rëndësishme” midis ministrive të transportit dhe financave për “Korridorin Moravian” nga Preljina në Pojat, si dhe mënyrën e financimit të autostradës nga Požega drejt kufijve me Malin e Zi dhe Bosnje Hercegovinën, raportoi “Danas”.

Duke folur për bllokun e Beogradit, Vuçiq kujtoi se ndërtimi filloi 28 vjet më parë, por pothuajse asgjë nuk është bërë dhe se kjo fuqi do të lejojë që ajo të përfundojë në vitin 2021.

Siç shpjegoi ai, kjo është një pjesë shumë e rëndësishme për Beogradin dhe të gjithë vendin, sepse, përveç zhvendosjes së trafikut nga kryeqyteti, do të jetë “një goditje” me Rumaninë dhe Bullgarinë për marrjen e udhëtarëve në tranzit drejt Turqisë. Kjo garë është shumë e rëndësishme dhe është e rëndësishme që çdo gjë të përfundojë para afatit, Vuçiq vuri në dukje kontraktuesit kinezë, duke sugjeruar që ai do të flasë për këtë në shtator me Presidentin e Kinës Si Jinping gjatë një vizite në Pekin.

Në kohën e sundimit të Titos, prioritet për ndërtimin ishte industria në radhë të parë impiantet e energjisë. Natyrisht, rrugët dhe objektet tjera, infrastruktura në përgjithësi u ndërtua. Ndërsa, Vuçiq sa i përket ndërtimit të autostradave tha se në krahasim me kohën e Titos, sot janë ndërtuar më shumë rrugë.