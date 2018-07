Ndërmarrja Publike “Rrugët e Serbisë” informon përdoruesit e autostradave që në bashkëpunim me kompaninë “Mastercard”, në të gjitha vendet e pagesave për autostradë kanë instaluar POS terminale për pagesë pa kontakt “Paypass” të autostradës me kartelë Mastercard dhe Maestro me qëllim të kalimit sa më të shpejtë nëpër kanalet e pagesave të pikave në autostradë.

NP “Rrugët e Serbisë” në të gjitha stacion kanalet e pagesave “Subotica”, “Stara Pazova”, “Beograd”, “Nish”, “Presheva”, “Dimitrovgrad”, “Shid”, “Shimanovci” dhe “Preljina” mundësojnë udhëtarëve me automjete në autostradë që pagesën e autostradës ta paguajnë me afrimin e kartelës në lexues e cila transaksionin e kryen për disa sekonda pa ia dhënë PIN e kartelës. /presheva.com/